الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، العميد محمد عباس شمس، للتعزية في وفاة حرم اللواء عثمان الديب، وإبلاغ أسرتها خالص عزاء سيادته ومواساته.