 الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 24 مايو 2023 - 4:31 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 مايو 2023 - 4:31 م

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، العميد محمد عباس شمس، للتعزية في وفاة حرم اللواء عثمان الديب، وإبلاغ أسرتها خالص عزاء سيادته ومواساته.


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