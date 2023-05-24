بوتين: الولايات المتحدة مستفيدة من تصاعد حالة عدم الاستقرار في العالم

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن تصاعد حالة عدم الاستقرار في العالم ترافقه محاولات من قبل الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية للاستفادة من الأزمات التي يثيرونها، محذرا من توسع بؤر التوتر الجديدة في عدد من المناطق المختلفة.

وقال الرئيس الروسي -في رسالة للمشاركين في الاجتماع الدولي الحادي عشر للممثلين السامين للشؤون الأمنية- إن رغبة الولايات المتحدة وحلفائها في الحفاظ على الهيمنة وتجاهل سيادة الآخرين تساهم لحد كبير في تزايد عدم الاستقرار حول العالم.

وأضاف أن اتصالات الممثلين السامين المنتظمة وتبادل الخبرات والتقييمات أثبتت أهميتها وساهمت في حل القضايا الرئيسية لضمان الأمن العالمي والإقليمي وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي، قائلا "أنا على ثقة بأننا سنحقق معا تشكيلا لعالم متعدد الأقطاب أكثر عدلا، وستصبح أيديولوجية التفرد جزءا من الماضي".