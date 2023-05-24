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العراق تستضيف الدورة 50 لمؤتمر العمل العربي

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 24 مايو 2023 - 4:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 مايو 2023 - 4:52 م

وافق مؤتمر العمل العربي، اليوم الأربعاء، على استضافة دولة العراق الدورة الـ50 للمؤتمر.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 49، المنعقد لليوم الثالث على التوالي بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويرأس وزير القوى العاملة حسن شحاتة وفد مصر الثلاثي من حكومة وأصحاب أعمال وعمال في هذا المؤتمر.

ووجه وزير العمل العراقي أحمد الأسدي، الشكر لمجلس إدارة منظمة العمل العربية على منح العراق شرف استضافة الدورة ال 50، مؤكدا استعداد بلاده لتوفير كل الإمكانيات لإنجاح مؤتمر العمل العربي المقبل.


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