علق الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي أهلي جدة، على تتويج الفريق بلقب دوري الدرجة الأولى السعودي والتأهل إلى دوري المحترفين.

وكان فريق الأهلي قد فاز على نظيره القادسية بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء، ليحسم تتويجه بلقب دوري الدرجة الأولى قبل الجولة الأخيرة.

وكتب موسيماني عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «أنجزنا مهمتنا المتمثلة في تأهل الفريق إلى دوري المحترفين، والفوز الليلة بالبطولة».

وأضاف: «في أي دوري أو مسابقة أو بلد أو قارة نصطاد السمكة الكبيرة، نهر النيل قبله والليلة في البحر الأحمر.. نتنظر المشروع القادم».

يُذكر أن موسيماني أعلن في وقت سابق، أنه سيرحل عن صفوف الفريق السعودي في نهاية هذا الموسم.

Delivered on our mandate of promoting the team to Premier League,and tonight of winning the Championship! In any League or Competition , Country or Continent, we catch Big Fish! Nile River before and tonight in the Red Sea. 🎣. Waiting for the next Project.💪🏿🤲🏽 pic.twitter.com/hguuUDTKly