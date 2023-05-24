مداهمات عبر ألمانيا تستهدف نشطاء المناخ

قام رجال الشرطة ومسئولو الادعاء العام في ألمانيا، بتفتيش عقارات أعضاء حركة "الجيل الأخير" الخاصة بالمناخ في 7 ولايات اليوم الأربعاء.

وأوضح مكتب الادعاء العام في ميونخ ومكتب الشرطة الجنائية لولاية بافاريا، أنه تم تفتيش 15 عقارا في الصباح من السابعة صباحا تقريبا "05:00 بتوقيت جرينتش".

وتتعلق المداهمات بالعديد من الاتهامات الجنائية، التي رُفعت ضد أعضاء الحركة منذ منتصف العام الماضي، ويُتهم 7 من المشتبه فيهم الذين تتراوح أعمارهم من 22 إلى 38 عاما، بتشكيل أو دعم منظمة جنائية.

أما الاتهام الرئيسي الذي يتعلق بعمليات التفتيش فيتمثل في قيام المتهمين بتنظيم حملة لجمع الأموال لتمويل جرائم أخرى لحركة الجيل الأخير، وبناء عليها جمعوا 1.4 مليون يورو على الأقل "1.5 مليون دولار".

وجرى مداهمة عقارات في ولايات هيسة، وهامبورج، وساكسونيا، انهالت، وساكسونيا، وبافاريا، وبرلين، وشليسفيج، هولشتاين.

وعلاوة على ذلك، قال متحدث باسم الشرطة، إن الصفحة الرئيسية للحركة أُغلقت بناء على تعليمات من مكتب المدعي العام.