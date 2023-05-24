السعودية وأذربيجان توقعان اتفاقية بشأن الطاقة

وقع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه في الرياض بعد مع وزير الطاقة في أذربيجان برويز شهبازوف اتفاقية تعاون في مجالات الطاقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز عقد اليوم الأربعاء، في الرياض اجتماعًا مع نظيره الأذربيجاني برويز شهبازوف لاستعراض علاقات التعاون في جميع مجالات الطاقة، ومجال الطاقة المتجددة.

وخلال الاجتماع، طبقا لـ"واس"-وقع الوزيران اتفاقية تعاون في مجال الطاقة بين حكومتي السعودية وأذربيجان، تشمل تشجيع التعاون في مجالات البترول، والبتروكيميائيات، والغاز، والكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وتطوير التعاون في مجال الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته التي تستهدف الحد من آثار تغير المناخ، مثل: التقاط الكربون، وإعادة استخدامه، ونقله، وتخزينه.

وتتضمن الاتفاقية، التعاون في تطوير الاستخدامات المبتكرة للمواد الهيدروكربونية في قطاعات مختلفة، وإجراء البحوث المشتركة مع الجامعات والمراكز البحثية، وتنظيم جلسات العمل وحلقات النقاش والندوات، والمؤتمرات متعددة الأطراف، في مجالات الطاقة المختلفة، والمجالات المرتبطة بها، وتبادل الخبرات والمعلومات ذات الصلة بمجال الطاقة.