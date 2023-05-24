زعيم هونج كونج ينتقد شركة كاثاي باسيفيك بسبب الاستهزاء بالركاب الصينيين

انضم زعيم هونج كونج، إلى وسائل إعلام رسمية في انتقاد شركة "كاثاي باسيفيك" للطيران، بشأن واقعة التسجيل الصوتي لمضيفي الطيران والذي تضمن تحدثهم باستهزاء عن الركاب الصينيين.

ونقلت وكالة "بلومبرج"، للأنباء اليوم الأربعاء، عن جون لي قوله، في فعالية أقيمت في إقليم "جوانجدونج" جنوب الصين: "أشعر بالغضب وخيبة الأمل لأن هذه الأقوال والأفعال السيئة، حدثت على متن رحلة طيران في هونج كونج".

وأضاف أن أفراد طاقم شركة الطيران تسببوا في إيذاء مشاعر المواطنين في هونج كونج والبر الرئيسي، وأنه تحدث إلى رونالد لام الرئيس التنفيذي لشركة كاثاي؛ للإعراب عن اهتمامه بهذه المسألة.

وكان قد تم التسجيل لأحد أفراد الطاقم، على رحلة يوم الأحد الماضي، من "تشنجدو"، في إقليم "سيتشوان" إلى هونج كونج، وهو يقول إنه إذا لم يتمكن الركاب من قول "بطانية" بالإنجليزية، يجب ألا يحصلوا على واحدة.

وهذه الأقوال أعقبها ضحك في الخلفية.

ومع تزايد الانتقادات لهذه الأقوال، ذكرت شركة "كاثاي" أمس الثلاثاء، أنها ستحقق في الحادث، قبل أن تعلن سريعا عن أنها أقالت 3 من مضيفي الطيران.

واعتذر لام، في بيان، إلى الركاب المتضررين وتعهد بعدم التسامح إزاء انتهاك قواعد ومعايير الشركة.