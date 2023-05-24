ريان أير تفوز بطعن أمام المحكمة الأوروبية بشأن مساعدات كورونا لشركات الطيران الإيطالية

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حققت شركة ريان أير القابضة للطيران المنخفض التكلفة، نصرا قضائيا آخرا في كفاحها ضد حزم الإنقاذ الخاصة بجائحة كوفيد-19 للشركات المنافسة، حيث فازت هذه المرة في طعنها على إعانة قدرها 130 مليون يورو (140 مليون دولار) لشركات الطيران الإيطالية التي تضررت خلال الجائحة.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج، أن المحكمة العامة التابعة للاتحاد الأوروبي أبطلت اليوم الأربعاء، قرار المفوضية الأوروبية لعام 2020 للتمهيد لتنفيذ حزمة المساعدة الإيطالية بموجب قواعد التكتل للمساعدات الحكومية.

وقال قضاة المحكمة العامة، إن القرار فشل في التقديم وبأسلوب واضح وشفاف، للأسباب الخاصة بقرار الموافقة الأوروبية.

ويمكن تقديم استئناف ضد الحكم.