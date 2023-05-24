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كشف وليد معاذ رئيس نادي أهلي جدة، مصير المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مع الفريق، بعد العودة بشكل رسمي إلى دوري المحترفين السعودي.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق، إلى احتمالية رحيل موسيماني عن القيادة الفنية للفريق بنهاية الموسم الجاري، بعد قيادته الإمبراطور للتأهل لدوري المحترفين.

وقال رئيس الأهلي في تصريحات تليفزيونية: «سنناقش مصير بيتسو موسيماني مع الفريق عقب آخر مباراة في الموسم أمام الحزم».

وأتم: «المدرب موسيماني اجتهد وفقا للظروف والإمكانيات المتاحة، نعم طموحنا أكبر ولكن القرار النهائي سيكون في يد اللجنة الفنية».