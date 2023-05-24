ضياء رشوان: جلسة مناقشة تعديل قانون الأحزاب في الحوار الوطني ثرية للغاية

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الدستور يلزم الدولة في المادة 5 بتعدد الأحزاب، وثورة 25 يناير كانت من بوابات القوى ربما الأكبر للتعدد الحزبي في مصر.

وأضاف «رشوان»، خلال لقاء ببرنامج «حديث الأخبار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أنه يوجد 105 أحزاب، وفي الممارسة الموجودة بين الأحزاب يوجد 84 وهو عدد غير مسبوق منذ دخول النظام الحزبي لمصر عام 1907.

وأشار إلى أن التجربة الحزبية التي بدأت 1976 بعد إلغاء الاتحاد الاشتراكي، مضيفًا: «كانت هذه التجربة تسمى في العلوم السياسية بالتجربة الحزبية المقيدة، بسبب شروط لإنشاء الأحزاب، وهذه التجربة في البداية كانت 3 أحزاب فقط ثم زاد حزب الوفد لكن جرى إلغاؤه ثم عاد في 1984».

وأكد أن الدستور الحالي يمنع حل الأحزاب نهائيا، ولا يوجد لدى الدولة رغبة أو نية أو ممارسة في الاقتراب من حزب حتى وإن كان ليس حزبا.

ولفت إلى مناقشة تعديل قانون الأحزاب في الحوار الوطني، وكانت هذه المناقشة ثرية للغاية، وهدفت لبلورة التجربة الحزبية بدل من أن تكون تجربة في بعض منها أو معظمها ورقية لتكون تجربة حقيقية للتعبير عن مصالح الناس.

وأكد أن الدولة والحوار الوطني وأعضاء الأحزاب ورؤساءها وقيادتها حريصة على التجربة الحزبية، وهذا لا شك فيه.

وتابع: «ما قيل عن تعديلات قانون الأحزاب شيء ثري للغاية، وللأسف قانون الأحزاب في مصر به مشكلة، حيث صدر عام 1977 ولم يعدل إلا في عام 2012 مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولم يجر له تعديلات أخرى».

وواصل: «منذ 11 عاما لم يعدل قانون الأحزاب، والأحزاب تواجه مشكلات كثيرة منها قدرتها على الإنشاء، كما يحتاج إلى إمكانيات مادية، كما أن المناخ العام ضاغط على الأحزاب، كل ذلك يحتاج أن يكون هناك مرحلة انتقالية وقد تمتد، أن تفتح الأبواب للأحزاب لممارسة أعمالها».