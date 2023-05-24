مقتل شخص جراء إطلاق نار في الدائرة الثامنة بباريس

لقي رجل حتفه متأثرا بجراحه في حادث إطلاق نار في قلب العاصمة الفرنسية باريس بعد ظهر اليوم، وتم نشر عدد كبير من قوات الشرطة في مكان الحادث، حسبما أفادت مصادر بالشرطة الفرنسية.

ففي حوالي الساعة الثالثة (بتوقيت باريس)، توقف أربعة رجال كانوا يستقلون دراجتين بخاريتين، أمام مكتب عقارات ودخل أحدهم المكتب بحثا عن ابن صاحب المكتب العقاري، وأطلق عليه النار عدة مرات بينما حاول المجني عليه الهروب.

وأصيب الرجل، وهو في الثلاثينيات من عمره، بإصابات بالغة بعد استهدافه بعدة طلقات نارية، ولجأ إلى محل آخر في الدائرة الثامنة في باريس ليحتمي فيه قبل أن يتم اسعافه من قبل رجال الطوارئ، لكنه مالبث أن فارق الحياة متأثرا بجراحه.

وتم نشر تعزيزات أمنية مكثفة وفرض طوق أمني في مكان الحادث، بينما فر الجناة هاربين، ووفقا لمصدر من الشرطة، الجناة أربعة أشخاص ، كانوا يستقلون دراجتين بخاريتين، فروا هاربين وجاري البحث عنهم. وتم فتح تحقيق قضائي في هذا الصدد.