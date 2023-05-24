وزير أفغاني: لا يتعين تقويض الثقافة والقيم الأفغانية

ذكر القائم بأعمال وزير التعليم العالي الأفغاني، ندا محمد نديم، في اجتماع مع سفير باكستان لدى كابول، أن الدول الأجنبية لا يتعين أن تتدخل في شئون أفغانستان، بذريعة حقوق الإنسان.

وفي اجتماع، عقده نديم أمس الأول الاثنين مع سفير باكستان لدى أفغانستان، عبيد الرحمن نظاماني، ناقش مختلف القضايا الحاسمة، وأكد أن الدولتين يجب أن تحترما بعضهما البعض وتعززا علاقات أقوى.

وفيما يتعلق بالتغيير في سياسات طالبان، قال نديم "لن يتم السماح لأحد بانتقاد الثقافة وأسلوب الحياة في أفغانستان"، وأكد مجددا أن طالبان ملتزمة بشكل كامل بتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية، حسب وكالة "بختار" الأفغانية للأنباء.

وتستهدف انتقادات الوزير الأفغاني الحادة بشكل أساسي الأمم المتحدة والدول الغربية، التي طالبت مرارا طالبان باحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في عمل النساء الأفغانيات وتعليمهن، مع ذلك، فإن طالبان لديها سياساتها وأولوياتها، التي يتعين تنفيذها.

ووصف نديم تلك المطالب بأنها تدخل في شئون أفغانستان، وفي إشارة إلى ما يسمى بأنها "سياسات قمعية ضد النساء"، ذكر نديم أن الأفغان يعيشون في مجتمع تقليدي وسياسات طالبان تحمي معتقدات وثقافات الشعب.

وبغض النظر عن اختلافاتها في وجهات النظر، كانت روسيا والصين ودول غربية، قد طالبت مرارا الإدارة التي تديرها طالبان في أفغانستان بالتراجع عن سياساتها، فيما يتعلق بالنساء والفتيات الأفغانيات.