 الحوار الوطني.. حزب العدل: المشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤهلة لتكون قوام الاقتصاد - بوابة الشروق
الأربعاء 24 مايو 2023 3:03 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟

النتـائـج تصويت

الحوار الوطني.. حزب العدل: المشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤهلة لتكون قوام الاقتصاد

منال الوراقي
نشر في: الأربعاء 24 مايو 2023 - 2:48 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 مايو 2023 - 2:48 ص

أشاد أحمد صابرة، ممثل حزب العدل والحركة المدنية، بجهود الحوار الوطني للوصول لأرضية مشتركة حقيقية حول الاستثمار، قائلا: "إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤهلة لتكون قوام الاقتصاد، فمصر بها 2.5 مليون مشروع صغير ومتوسط ومتناهي الصغر".

واقترح صابرة خلال كلمته بالجلسة الثانية للجنة الاستثمار الخاص «المحلى والأجنبى» بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان «تحليل مناخ الاستثمار بين الواقع والفرص والتحديات»، اليوم الثلاثاء، حلً لما تواجهه هذه المشروعات من تحديات مختلفة.

وأوضح صابرة أن ذلك من خلال توحيد الجهة المسؤولة عن فرض وزيادة الرسوم والضرائب على هذه المشروعات للتغلب على تضارب جهات تحصيل الرسوم والضرائب، وكذلك وجوب أن تخضع أية جهة تمويل لهذه المشروعات إلى السياسات النقدية والبنك المركزي للتغلب على تفاوت الفوائد ومنع نشأة سوق إقراض موازي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك