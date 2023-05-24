التصديق على 275 قرار تصالح على مخالفات البناء بجنوب سيناء

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صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، على 57 قرار تصالح على مخالفات البناء "نموذج 10"، بواقع 5 حالات بمدينة أبوزنيمة، و52 قرارًا بمدينة نويبع.

وجاء ذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

وأكد المحافظ، أن إجمالي عدد قرارات التصالح على مخالفات البناء بمدن أبوزنيمة ونويبع بلغ 275 قرارًا، بواقع 139 قرارًا لأهالي مدينة أبوزنيمة، و136 قرارًا بمدينة نويبع.

ووجه المحافظ، بضرورة استكمال التصديق على باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات لإنهاء جميع الإجراءات.