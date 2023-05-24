تحرير 100 محضر متنوع لأصحاب المحال التجارية في كفر الشيخ

شنت الوحدات المحلية بالمدن والمراكز بكفر الشيخ، حملات تموينية، بالتعاون مع مديريات الطب البيطري والتموين، والصحة والرقابة التموينية، وجهاز حماية المستهلك.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع يوميًا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة، مؤكداً أن الحملات التي شهدتها المدن أسفرت عن تحرير 100 محضر متنوع.

وقاد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، حملة رقابية مكبرة، بمشاركة عدد من الجهات المعنية، وذلك لضبط الأسواق، بتنظيم حملات رقابية لرصد المخالفات وتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز والمجازر، للحفاظ على صحة المواطنين.

وأسفرت جهودها، عن تحرير 10 محاضر متنوعة منها 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر لعدم وجود شهادات صحية، ومحضر عدم نظافة، ومحضر بيع سجائر أنواع مختلفة بأزيد من التسعيرة المقررة، وتحرر محاضر جنح لجميع المخالفين.

فيما تابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، الحملة التموينية على المحلات بسيدي سالم بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري، وإدارة التموين والإدارة الصحية بسيدى سالم، وذلك لضبط الأسواق، وأسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر متنوعة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما تابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الحملات التموينية على الأسواق، وضبط الأسعار، وتوافر كل السلع بالأسواق، ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، وتمكنت الحملات من تحرير 8 محاضر متنوعة، تابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، الحملة التموينية على المحال التجارية، والأسواق، وأسفرت عن تحرير 5 محاضر متنوعة.

وتابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق على الأسواق والمحال التجارية والمنافذ، لتحقيق الانضباط وتوفير السلع الغذائية داخل الأسواق، حرصًا على تحقيق الصالح العام للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع الجهات المعنية حماية المستهلك، إدارة تموين بندر ومركز دسوق ورئيس الرقابة التموينية بالإدارة ومفتشى تموين بالإدارة من مأمورى الضبط القضائي والإدارة الصحية والبيئة والإشغالات، تمكنت الحملة من تحرير 19 محضر مخالفة، منهم 8 صحة، و4 عدم الإعلان، و6 دون ترخيص، محضر بيئة.

وتابع سليم محمد أبوشريف رئيس مدينة برج البرلس، أعمال الحملة التموينية على المحلات التجارية، لضبط الأسعار، وتوفير السلع اللازمة، والتأكد من صلاحية السلع، والتأكد من صلاحية اللحوم والكشف عليها قبل وبعد الذبح، وأسفرت الحملات عن تحرير 5 محاضر متنوعة، كما تمكنت حملات مجالس مدن كفر الشيخ والرياض والحامول وقلين ومسير عن تحرير 52 محضرًا متنوعاً.