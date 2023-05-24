حبس وزيرة الأسرة النمساوية السابقة كارماسين مع وقف التنفيذ

صدر حكم بالحبس لمدة 15 شهرا مع وقف التنفيذ بحق وزيرة الأسرة النمساوية السابقة صوفي كارماسين، على خلفية اتهامها بإثراء نفسها بصورة غير قانونية بعد ترك السياسة.

وأثبتت محكمة فيينا الإقليمية، اليوم الثلاثاء، أن كارماسين، التي تعمل في استطاع الآراء، حثت زملاءها على ترتيبات بخصوص وضع أسعار كي تحصل على عقود عامة بعد تركها منصبها الوزاري، ورغم ذلك تم إلغاء تهمة الاحتيال من خلال استخدام معلومات زائفة ومضللة.

وبحسب المحكمة تلقت السياسية المستقلة السابقة بدل انتقال بلغ حوالي 40 ألف يورو (43100 دولار)، لكنها ظلت تحصل على أموال من وظيفتها القديمة بسهولة.

وذكر القاضي، أن المتهمة انخرطت في الاحتيال "عن علم وبنية كاملة"، لكنها ردت المبلغ "في الوقت المناسب تماما" قبل أن تعلم رسميا بالتحقيقات، لذلك صادقت لجنة المحلفين على شعورها بالندم ويقظة ضميرها.

وقد يتم الطعن على الحكم الصادر ضد كارماسين، 55 عاما، التي شغلت منصب وزيرة الأسرة من 2014 إلى 2017.