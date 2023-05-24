محافظ أسوان: تنفيذ 85% من الخطة العامة لرصف الطرق

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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه تم تنفيذ 85% من الخطة العامة لرصف الطرق والتي يصل إجمالي أطوالها إلى 52 كم، وباعتمادات 105.5 مليون جنيه.

وأوضح المحافظ، أنه تم تكليف مسئولي مديرية الطرق بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة إنهاء أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطرق الرئيسية والداخلية بمدن المحافظة من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

من جانبه أوضح المهندس أحمد الملواني مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة، أنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان فجارٍ تنفيذ أعمال رصف بالحارة الشرقية لطريق أسوان / القاهرة بنطاق مركز ومدينة دراو بطول 650 مترًا، وعرض متوسط 10 أمتار.

كما أنه جارٍ تنفيذ أعمال رصف شارع المحطة المؤدي لمنطقة حي أطلس، توزايًا مع استكمال أعمال تطوير الرصيف الشرقي بطريق كورنيش النيل القديم، ومراجعة البلدورات والإنترلوك.

ولفت إلى أنه تواكب مع ذلك قيام الشركة المصرية للاتصالات بضبط مناسيب الغرف الخاصة بها بطريقي السادات وكورنيش النيل.

فيما أنه جارٍ تنفيذ أعمال الرصف بشارع الكوبرى بمركز إدفو، وبالتوازي جارٍ تنفيذ أعمال مدخل القنادلة بإدفو من خلال الطبقة الأسفلتية الرابطة.