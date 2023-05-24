إيقاف مسئولين بشركة فوسفات قفصة التونسية لشبهات فساد

أوقفت السلطات الأمنية في تونس، اليوم الأربعاء، 9 مسئولين في شركة "فوسفات قفصة" المملوكة للدولة والتي تواجه صعوبات مالية، من بينهم مدير سابق بالشركة وممثلة تجارية أجنبية؛ لشبهات فساد مالي واحتيال.

وأفاد متحدث باسم الحرس الوطني، بأن الفرقة المركزية الأولى للأبحاث بإدارة الاستعلامات والأبحاث تحقق في شبهة فساد تعلقت بصفقة عمومية لاقتناء آليات ثقيلة لفائدة شركة فوسفات قفصة سنة 2019 بقيمة 14 مليون دينار تونسي، قبل أن تعدل الشركة لاحقا عن اتمام الصفقة.

وتعد الشركة أكبر مشغل في ولاية قفصة وأحد أبرز منتجي العالم لمادة الفوسفات ولكن حجم الإنتاج تراجع من حوالي 8 ملايين طن سنويا قبل أحداث الثورة عام 2011 إلى ما بين مليون و3 ملايين طن في أفضل الحالات؛ بسبب الاحتجاجات الاجتماعية المتواترة في منطقة الحوض المنجمي والإضرابات العمالية.

وأوضح المتحدث حسام الجبابلي، أن نتائج التحقيقات تفيد بتورط سبعة مسئولين وموظفين من بين سابقين ومباشرين بالشركة ورئيس مصلحة وممثلة تجارية لمجمع أجنبي لصنع وبيع الآليات الثقيلة، في ممارسات احتيالية ومحاولة دفع الشركة لقبول آليات لا تتماشى وحاجياتها الفعلية والتلاعب عمدا بإجراءات الصفقة العمومية كإحدى صور الفساد.

وقال الجبابلي، إن الصفقة كان من شأنها أن تكبد الشركة خسائر مادية فادحـة.

ويأتي التحقيق بينما تواجه تونس ضغوطا من صندوق النقد الدولي لتطبيق حزمة إصلاحات جوهرية؛ لاقتصادها تشمل المؤسسات والشركات العمومية المتعثرة.

ويقول الرئيس قيس سعيد، الذي عزز من سلطاته بشكل واسع منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 2021، إنه يعمل على مكافحة الفساد والفوضى بمؤسسات الدولة ويتهمه خصومه بالتأسيس لحكم فردي.