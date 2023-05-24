توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة طنطا وبنك فيصل الإسلامي

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وقع اليوم الأربعاء، الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، بروتوكول تعاون مع محمد المرسي المدير الإقليمي لفروع وجه بحري والقناة ببنك فيصل الإسلامي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وضم وفد بنك فيصل محمد عبد الجيد مدير فرع طنطا، ومصطفى الشناوي إدارة الشمول المالي، ومحمود خير الدين مدير بإدارة الشمول المالي واحمد غانم من إدارة إقليم وجه بحري والقناة ومحمد رضا رضوان مدير خدمة العملاء بفرع طنطا.

وصرح "ذكي"، بأن الجامعة تحرص على التعاون مع المؤسسات الاقتصادية الوطنية، والتي لها باع طويل في تقديم الخدامات والتسهيلات الداعمة ليكونوا شركاء استراتيجيين في المجالات المختلفة والمحاور التنموية التي تؤدي الجامعة فيها دور كبير على مستوى إقليم الدلتا.

وثمن الدور الذي يؤديه بنك فيصل في مساعدة عدد من الطلاب غير القادرين، وهو ما تم بالفعل في كليتي الهندسة والتربية الرياضية.

من جانبه أوضح الدكتور محمود سليم، أن مجالات التعاون في البروتوكول الموقع تشمل التدريب الصيفي للطلاب والدعم الشمول المالي ودعم الطلاب غير القادرين وتقديم التسهيلات للباحثين والدارسين بالجامعة ودعم مجالات الابتكار وريادة الاعمال.