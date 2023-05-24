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على خطى السعودية.. زيادة عدد أجانب الدوري القطري إلى 7 محترفين

أمير نبيل
نشر في: الأربعاء 24 مايو 2023 - 5:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 مايو 2023 - 5:50 م

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، زيادة عدد اللاعبين المحترفين الأجانب للموسم الجديد إلى 7 لاعبين.

واعتمد الاتحاد القطري طوال السنوات الماضية على 5 محترفين أجانب فقط، قبل أن تزيد مع بداية الموسم الجديد إلى 7.

وسمح الاتحاد القطري في بيانه، للأندية بتسجيل 28 لاعب في قائمة كل نادٍ، على أن يكون من بينهم 7 أجانب بحد أقصى، ويُسمح بمشاركتهم في أي وقت من المباراة، محدداً ضوابط تسجيل اللاعبين في قائمة كل مباراة، بأن يشارك 5 لاعبين فقط منهم في الملعب وليس من بينهم حارس مرمى.

وتقرر أيضا السماح بقيد 17 لاعباً مواطناً، و4 لاعبين مقيمين لا تتجاوز أعمارهم 28 عاماً، كما أنه لا يجود إعادة قيد لاعب مقيم (ليس من مواليد قطر) بعد تجاوزه الـ28 عاماً إلى بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالاتحاد.

يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل موسمين أقر زيادة أعداد المحترفين الأجانب إلى 7 وهو ما دفع عديد الأندية لجلب لاعبين في مختلف المراكز.

 

 


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