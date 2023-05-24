 أوكرانيا: إسقاط مروحية من طراز Ka-52 و4 مسيرات من طراز شاهد - بوابة الشروق
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أوكرانيا: إسقاط مروحية من طراز Ka-52 و4 مسيرات من طراز شاهد

كييف - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 24 مايو 2023 - 9:07 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 مايو 2023 - 9:07 ص

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن جنود أوكرانيين دمروا أمس مروحية هجومية واستطلاعية من طراز "Ka-52" معادية، و4 طائرات بدون طيار هجومية من طراز "شاهد"، وطائرة استطلاع بدون طيار من نوع "زالا".

وقالت الهيئة -في تحديثها الصباحي الذي نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- إنه "في الساعات الأربع والعشرين الماضية، دمر جنودنا مروحية هجومية من طراز (Ka-52). وهكذا خسرت الميزانية الروسية 16 مليون دولار أخرى".

وأوضجت أن وحدات من القوات الصاروخية والمدفعية الأوكرانية أصابت ثلاثة مراكز قيادة للعدو وأربعة مجموعات أسلحة ومعدات عسكرية ومستودع ذخيرة ووحدتي مدفعية في مواقع إطلاق نار وثلاثة أهداف أخرى مهمة.

وشنت القوات الجوية الأوكرانية 15 غارة على المناطق التي تواجد فيها أفراد ومعدات عسكرية، بما في ذلك ثلاث ضربات استهدفت أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، وفقا للبيان.


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