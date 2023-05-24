 تونس: إحباط عدد من محاولات الهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية - بوابة الشروق
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تونس: إحباط عدد من محاولات الهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 24 مايو 2023 - 9:01 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 مايو 2023 - 9:01 م

أحبطت السلطات التونسية عددا من محاولات الهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية.

وأوضح المتحدث باسم الإدارة العامة للحرص الوطني التونسي في بيان اليوم الأربعاء ، أنه في إطار التصدي لظاهرة اجتياز الحدود البحرية خلسة تمكنت الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية بقليبية بإقليم الحرس البحري بالساحل من إحباط عمليتي اجتياز للحدود البحرية و إنقاذ 22 مجتازا من بينهم 4 مفتشين عنهم لفائدة وحدات أمنية و هياكل قضائية مختلفة من أجل تورطهم في قضـــايا حق عام و اثنين مفتش عنهما من أجل " الانتماء إلى تنظيم إرهابي " و شخص أجنبي عربي صادر في شأنه حكما بالسجن لمدة 20 سنة .

وأشار إلى وحدات تابعة للمنطقة البحرية بالمهدية بإقليم الحرس البحري بالوسط تمكنت من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة و نجدة و إنقاذ 48 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر .

وأوضح أن فرقة الإرشاد البحري بصفاقس تمكنت من إحباط عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة وألقت القبض على المنظم الرئيسي للعملية .


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