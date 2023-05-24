تونس: إحباط عدد من محاولات الهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية

أحبطت السلطات التونسية عددا من محاولات الهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية.

وأوضح المتحدث باسم الإدارة العامة للحرص الوطني التونسي في بيان اليوم الأربعاء ، أنه في إطار التصدي لظاهرة اجتياز الحدود البحرية خلسة تمكنت الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية بقليبية بإقليم الحرس البحري بالساحل من إحباط عمليتي اجتياز للحدود البحرية و إنقاذ 22 مجتازا من بينهم 4 مفتشين عنهم لفائدة وحدات أمنية و هياكل قضائية مختلفة من أجل تورطهم في قضـــايا حق عام و اثنين مفتش عنهما من أجل " الانتماء إلى تنظيم إرهابي " و شخص أجنبي عربي صادر في شأنه حكما بالسجن لمدة 20 سنة .

وأشار إلى وحدات تابعة للمنطقة البحرية بالمهدية بإقليم الحرس البحري بالوسط تمكنت من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة و نجدة و إنقاذ 48 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر .

وأوضح أن فرقة الإرشاد البحري بصفاقس تمكنت من إحباط عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة وألقت القبض على المنظم الرئيسي للعملية .