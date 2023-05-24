 رئيسة وزراء بنجلاديش: نحن في وضع يؤهلنا لتسديد قرض صندوق النقد الدولي - بوابة الشروق
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رئيسة وزراء بنجلاديش: نحن في وضع يؤهلنا لتسديد قرض صندوق النقد الدولي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 24 مايو 2023 - 12:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 مايو 2023 - 12:04 م

 

قالت رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة، في منتدى اقتصادي بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم الأربعاء، إن بلادها في وضع يؤهلها لتسديد قرض صندوق النقد الدولي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن السلطات قامت برفع أسعار الطاقة وتقليص الدعم، واتخذت خطوات لتوحيد أسعار الصرف المتعددة لعملتها.

وكانت هيئة موديز للتصنيف الائتماني قد قالت في أبريل الماضي، إن قدرة بنجلاديش على تطبيق بنود صندوق النقد الدولي سوف تبقي عاملا أساسيا، في الوقت الذي تدرس فيه خفض تصنيفها الائتماني.

وقالت حسينة، إن بنجلاديش سوف تشتري النفط الخام من أي جهة بسعر جيد.


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