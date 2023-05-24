القوات الروسية تعلن إسقاط مروحية أوكرانية من طراز مي-8 بمدينة لوزوفايا

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أعلنت القوات الروسية صباح اليوم الأربعاء مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" في لوزوفايا بمدينة خاركوف، بنظام الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات "إيجلا".

وقال رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "زاباد" الروسية، سيرجي زيبنسكي، لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء: "في سياق الأعمال القتالية على محور كوبيانسك، أُسقطت طائرة مروحية من طراز "مي-8" معادية بنيران نظام الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات "إيجلا" في منطقة مدينة لوزوفايا".

وأشار الضابط الروسي، إلى أن طاقم منظومة "بانتسير-إس" المضادة للطائرات دمر طائرة مسيرة بالقرب من قرية سولومينوي.