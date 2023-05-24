الرئيس الألماني يعلن في بوخارست: سنسهم في مواصلة تعزيز الجناح الشرقي للناتو

أعلن الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، أن بلاده ستقدم إسهامها لمواصلة تعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (ناتو) كرد فعل على الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي أعقاب اجتماع عقده مع نظيره الروماني كلاوس يوهانيس، قال شتاينماير في العاصمة الرومانية بوخارست، اليوم الأربعاء، إن برلين ليست مستعدة لتقديم المزيد لدعم القدرات الدفاعية للناتو بوجه عام وحسب "بل إننا ندرك أيضا وبشكل خاص أنه يجب تعزيز الجناح الشرقي، وتعزيزه أيضا من خلال التواجد".

وتحدث الرئيس الألماني عن الإسهامات التي قدمتها بلاده بالفعل في هذا الصدد ومن ذلك على سبيل المثال المشاركة في المراقبة الجوية عند الحافة الشرقية للحلف، وقال إن الحلف يعكف حاليا على إعداد خطة بهذا الخصوص للمستقبل، وأكد أن "ألمانيا لن تتنصل من مسئوليتها في ذلك".

يذكر أن رومانيا لها حدود مباشرة مع أوكرانيا تمتد بطول 600 كيلومتر.

وفي الوقت نفسه، أكد شتاينماير لنظيره الروماني: "ننظر إلى الاحتياجات الأمنية الرومانية بحساسية خاصة للغاية"، وأعرب شتاينماير عن "احترامه الكبير" للرئيس الروماني لإيواء بلاده العديد من اللاجئين بعد اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا.

وذكر يوهانيس أن نحو 5ر4 مليون لاجئ وصلوا إلى بلاده حتى الآن وأنه "تم استقبالهم بأذرع مفتوحة"، مصححا بذلك العدد المعلن حتى الآن والذي كان مقدرا بنحو 3 ملايين لاجئ.

وتابع أن أغلبية هؤلاء انتقل بعد ذلك إلى دول أخرى، لكن العديد منهم لا يزال موجودا في رومانيا "وكثير منهم وجد وظيفة في رومانيا حاليا، كما نقلت العديد من الشركات الأوكرانية مقرها إلى رومانيا، وهنا أطفال أوكرانيون يذهبون إلى الحضانة والمدرسة".

ويُعْتَقَد أن عشرات آلاف اللاجئين الأوكرانيين يعيشون حاليا في رومانيا التي يبلغ عدد سكانها نحو 19 مليون نسمة.