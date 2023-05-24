جيه بيه مورجان تستثمر أكثر من 200 مليون دولار في تقنيات التخلص من الكربون

قالت شركة الخدمات الأمريكية متعددة الجنسيات "جيه بي مورجان تشيس" الثلاثاء إنها ستستثمر أكثر من 200 مليون دولار في مجموعة متنوعة من تقنيات التخلص من الكربون.

وأعلنت الشركة في بيان أن الأموال المخصصة ستستخدم لاتفاقيات طويلة الأجل تركز على إزالة وتخزين ما يقرب من 800 ألف طن متري من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.

وكانت الشركة كشفت في البداية عن التزام بقيمة 75 مليون دولار من إجمالي 200 مليون دولار في نيسان/أبريل. وخلال هذا الإعلان، أعلنت تعاونها مع شركة فرونتير، التي تقدم التزامات نيابة عن الشركات الأعضاء فيها مثل ألفابيت وماكينزي وميتا وسبوتيفاي.

ووفقا لجيه بي مورجان، فإن الاستثمار في إزالة الكربون وإنشاء عقود طويلة الأجل مع شركات إزالة الكربون يخدم غرضين. أولا، دعم صناعة إزالة الكربون الناشئة، والتي لا تزال في مراحلها المبكرة. ثانيا، السماح للبنك بتعويض انبعاثات الكربون التي يصعب إزالتها مباشرة من عملياته بحلول عام 2030.

وفي بيان مكتوب، أكد دانيال بينتو، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في جي بي إم، أهمية توفير رأس المال والخبرة لدعم التقنيات الواعدة التي يمكن أن تسرع الانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون.