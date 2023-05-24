وزير الدفاع الوطني اللبناني: مستعدون للتصدي للاعتداءات الاسرائيلية



أكد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية موريس سليم، اليوم الأربعاء، "الاستعداد للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية والدفاع عن أرض الوطن".

ودعا الوزير سليم، في عيد المقاومة والتحرير، إلى تمتين الوحدة الوطنية والتمسك بثوابت العيش الواحد والسلم الأهلي، مشيراً إلى أن الشعب الذي يواجه متحداً لا بد أن يحقق أهدافه الوطنية.

وأضاف أن "هذا الإنجاز جعل من الجنوب واحة أمان واستقرار بفضل إرادة أبنائه وانتشار جيشه، بالتعاون الوثيق مع القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل"، وبقائه على أهبة الاستعداد للتصدي للاعتداءات الاسرائيلية والدفاع عن أرض الوطن".