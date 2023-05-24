 رئيس الفلبين يسعى لموافقة مجلس الشيوخ الفورية على مشروع قانون بشأن صندوق ثروة سيادي - بوابة الشروق
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رئيس الفلبين يسعى لموافقة مجلس الشيوخ الفورية على مشروع قانون بشأن صندوق ثروة سيادي

مانيلا (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 24 مايو 2023 - 3:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 مايو 2023 - 3:38 م

يضغط رئيس الفلبين، فيرديناند ماركوس الابن، من أجل السن الفوري لمشروع قانون في مجلس الشيوخ، يقضي بإنشاء صندوق ثروة سيادي، يقول المؤيدون أنه سيحمي البلاد من تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف الاقتراض.

وقال ماركوس في بيان اليوم الأربعاء إن "هناك حاجة ملحة لصندوق استثمار وطني مستدام"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وأضاف في بيان، أصدره مكتب الاتصالات "هذا الصندوق سيكون بمثابة حافز جديد للنمو ، من شأنه تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية التي ستحفز النشاط الاقتصادي وتعزز التنمية".

وكان مجلس النواب قد وافق في كانون الأول/ديسمبر الماضي على مشروع قانون لإنشاء صندوق "ماهارليكا" الاستثماري، بعد أسبوعين فقط من طرح الاقتراح، والذي يهدف إلى الاستفادة من توزيعات الأرباح من الشركات المملوكة للدولة وتوريقها.


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