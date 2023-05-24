مدير التعليم بالقليوبية تتفقد لجان تقدير درجات الإعدادية

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أجرت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية على لجان تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية 2023، للاطمئنان على سير العمل بشكل سليم.

كما اطمأنت مدير تعليم القليوبية، على انضباط سير لجان التصحيح والتزام الجميع بالقواعد المنظمة لأعمال تصحيح الشهادة الإعدادية، وتوافر الأجواء المناسبة لقيام المصححين والمراجعين بعملهم.

ونوهت بضرورة التأني وتحري الدقة والجودة عند التصحيح والمراجعة لكل جزئيات كراسة الإجابة وتقدير الدرجات لإعطاء كل طالب حقه، مؤكدة أن الجميع يعمل لهدف مصلحة الطالب.

وشددت مدير تعليم القليوبية، على الالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، وعلى تنفيذ تعليمات الأمن وعدم اصطحاب المحمول، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم التدخين نهائيا داخل اللجنة، ونظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.