 النقل تسلط الضوء على ورشة العمرة الجسيمة للخط الثالث للمترو - بوابة الشروق
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النقل تسلط الضوء على ورشة العمرة الجسيمة للخط الثالث للمترو

ميساء فهمي
نشر في: الأربعاء 24 مايو 2023 - 1:36 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 مايو 2023 - 1:36 م

 

سلطت وزارة النقل الضوء على أهمية ورشة العمرة الجسيمة للخط الثالث لمترو الأنفاق الذي يربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى، ويمتد بطول ٤١,٢ كيلومتر ويشمل ٣٤ محطة.

وقالت الوزارة، من خلال الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الأربعاء، إن ورشة العمرة الجسيمة تعتبر أكبر ورشة بالشرق الأوسط على مساحة ٦٥ فدانا، وتحتوي على ٣٢ مبنى، حيث يتم فيها عمل العمرات الجسيمة والخفيفة وأعمال الدهانات وتجديد العربات لقطارات الخط الثالث علاوة على قدرتها على تخزين قطارات بسعة ٣٠ قطارا ومخزنا لتخزين قطع الغيار اللازمة للعربات.

 


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