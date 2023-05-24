 كوريا الجنوبية تستضيف اجتماعا لمنع تهريب أسلحة الدمار الشامل لأول مرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كوريا الجنوبية تستضيف اجتماعا لمنع تهريب أسلحة الدمار الشامل لأول مرة

د ب ا
نشر في: الأربعاء 24 مايو 2023 - 11:56 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 مايو 2023 - 11:56 ص
قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، إنه من المقرر أن تستضيف كوريا الجنوبية اجتماعا رفيع المستوى للدول الملتزمة بحظر تهريب أسلحة الدمار الشامل، وذلك لأول مرة الأسبوع المقبل، وذلك في ظل التوترات بشأن اختبارات الأسلحة التي تجريها كوريا الشمالية.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن منتدى مبادرة الانتشار الأمني، سيعقد الثلاثاء المقبل، في جزيرة جيجو بجنوب البلاد، يليه إجراء تدريب إيسترن إيندوفر 23 لتعزيز قدرات مواجهة انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وستشارك وفود أكثر من 70 دولة في الاجتماع، من بينها الولايات المتحدة واليابان وأستراليا.

وسوف تتضمن التدريبات أنشطة مواجهة انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويشمل ذلك عمليات اعتراض بحرية ومصادرة.

وسوف تجرى التدريبات في المياه الدولية جنوب شرق جزيرة جيجو بكوريا الجنوبية.

ومن المقرر أن تحشد الدول المشاركة 7 سفن و6 طائرات، كما سوف تشكل "مركز تنسيق متعدد الجنسيات" للتعاون في مجال مشاركة المعلومات والإجراءات البحرية الأخرى.

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