أحمد فتحي: سيدات طائرة الزمالك أول فريق مصري سيشارك في مونديال الأندية بالهند

أعلن أحمد فتحي المدير الفني لفريق الكرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك، مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية بالهند، وذلك بعد التتويج ببطولة إفريقيا للأندية التي أقيمت مؤخرا في تونس.

وقال فتحي في تصريحات تليفزيونية: "سعداء لأننا سنكون أول فريق مصري يشارك في كأس العالم للأندية بالهند، البطولة ستقام في شهر سبتمبر المقبل، بعد العودة للقاهرة سنضع برنامج الإعداد المناسب للمشاركة في هذه البطولة والظهور بشكل مشرف".

وأشار فتحي إلى أنه رغم قلقه من قوة المنافسة في بطولة إفريقيا للأندية، إلا أنه كان يثق في قدرات لاعبات الفريق، خاصة أن عددا منهم شارك في بطولة إفريقيا من قبل سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات، وفي النهاية تمكن الفريق من حصد اللقب لإسعاد جماهير نادي الزمالك التي كانت دائما تؤازر الفريق.

جدير بالذكر أن سيدات طائرة الزمالك توجن بلقب بطولة إفريقيا للأندية بعد الفوز على فريق الأنابيب الكيني في المباراة النهائية بنتيجة 3-1 في الأشواط، ليحصد الفريق اللقب الأفريقي الأول في تاريخه.