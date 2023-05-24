رئيس غانا: الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيساعدنا على تصحيح وضع اقتصادنا

ذكر رئيس غانا، نانا أكوفو-أدو أن حزمة التمويل، التي تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار، التي حصلت عليها بلاده، من صندوق النقد الدولي هذا الشهر، ستوفر أساسا لتصحيح وضع الاقتصاد وتمكين السلطات من التحكم بشكل أفضل في التضخم وأسعار الفائدة.

وقال الرئيس في مقابلة في منتدى قطر الاقتصادي في الدوحة اليوم الأربعاء إنه سيتم ممارسة الانضباط في تنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وسيتم اتخاذ جهود تهدف إلى زيادة المدخرات المحلية، والسيطرة على الإنفاق العام وإعطاء دفعة لاستثمارات القطاع الخاص.

وأضاف الرئيس أن بلاده هي ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم وترغب في البدء في إنتاج الشكولاتة الخاصة بها، لجني المزيد من الإيرادات من الصناعة، لكن العملية شاقة".

وقال الرئيس إن الحكومة واثقة من الوفاء بمعايير الاتحاد الأوروبي الجديدة لصادرات الكاكاو وتعمل على اختراق الأسواق الجديدة، لمحصولها في آسيا ومناطق أخرى.

يشار إلى أن غانا توقفت مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة مع إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.