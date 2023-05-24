عبد الحفيظ للاعبي الأهلي: بطولة الدوري هي الأصعب

شدد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على أهمية الفوز على إنبي بهدفين، مساء الثلاثاء، في بطولة الدوري.

أشار عبد الحفيظ في تصريحات عقب اللقاء إلى أن هذا الفوز أعاد الأهلي مجددا لأجواء بطولة الدوري بعد غياب طويل.

أضاف مدير الكرة بالأهلي "الدوري من الأهداف الأساسية لنا هذا الموسم، تنتظرنا مباراتين ضد طلائع الجيش وسيراميكا قبل أن نواجه الوداد المغربي في نهائي دوري الأبطال".

أكد "من المهم ترتيب الأولويات، وتحضير اللاعبين فنيا وبدنيا وذهنيا، لأن بطولة الدوري هي الأصعب، وتمر بمراحل عديدة مثل الإجهاد والإصابات والحالة الفنية وضغط المباريات، لذا لابد أن يكون كل اللاعبين في أفضل جاهزية".

وأتم سيد عبد الحفيظ "70% من القوام الحالي كان معنا في الموسمين الماضيين، يجب ألا يتشتت انتباهنا، ونعمل بجدية لاسترداد لقب الدوري".