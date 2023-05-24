أعلن الاتحاد الدولي للخماسي الحديث عن قائمة اللاعبين المتأهلين لنهائي كأس العالم بانقرة والتي تعد المحطة الأولي للتأهل لأولمبياد باريس 2024.

وضمت قائمة اللاعبين المتأهلين لنهائي كأس العالم بأنقرة 72 لاعب ولاعبة بينهم 6 لاعبين مصريين سيتنافسون على أولي بطاقات التأهل لدورة الالعاب الأولمبية القادمة.

ويمثل منتخب مصر في نهائي كأس العالم للخماسي الحديث المقرر أقامته انطلاقا من 31 مايو الجاري كل من أحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو الماضية ومهند شعبان ومحمد الجندي وسلمي أيمن وهايدي مرسي وملك إسماعيل.

وعلى مستوي الفرق حسم 12 منتخب تأهلهم لنهائي كأس العالم بانقرة حيث تأهل كل من: المكسيك برصيد 165 نقطة وبريطانيا برصيد 159 نقطة وفرنسا برصيد 148 نقطة وكوريا برصيد 148 والمانيا برصيد 138 نقطة ومصر برصيد 125 نقطة والصين برصيد 123 نقطة وبولندا برصيد 84 نقطة وتركيا البلد المضيف برصيد 60 نقطة والتشيك برصيد 44 نقطة والمجر برصيد 42 نقطة وكاراجستان برصيد 40 نقطة.

وأشار الاتحاد الدولي أنه علي الرغم من أن الكوري جوان يحتل صدارة التصنيف العالمي الا ان البطل المصري مهند شعبان هو الأفضل أداء خلال الجولات الأربع الماضية من كؤوس العالم التي أقيمت في القاهرة وأنقرة وبودابست وصوفيا مشيرا الي أن فرص شعبان كبيرة فى الحصول على المركز الأول في الترتيب بفضية وذهبية.

وسيكون نهائي كأس العالم للخماسي محط أنظار كبيرة هذا العام حيث يكتسب ميزة إضافية وهي حجز مقعدين مباشرة لأولمبياد باريس 2024 واحد لكل من الحائزين على الميدالية الذهبية للسيدات والرجال خاصة أنها تعطي انطباع كبير عن المرشحين لحصد ميداليات أولمبية.

ويعد أخر نهائي كأس عالم مؤهل للألعاب الأولمبية أقيم في طوكيو (اليابان) عام 2019 وكان الفائز بذهبية الرجال هو جوزيف تشونج من بريطانيا والذي فاز بالميدالية الذهبية الأولمبية في طوكيو 2020 تلاها بطلنا المصري أحمد الجندي في انجاز تاريخي للفراعنة. وعلي صعيد السيدات توجت لورا أساداوسكايت بطلة ليتوانيا بالميدالية الذهبية ونجحت بعدها في حصد الميدالية الفضية طوكيو 2020.