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موسكو: نسيطر على الوضع بالقرب من أفدييفكا وماريينكا

موسكو - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 24 مايو 2023 - 11:29 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 مايو 2023 - 11:29 ص

أفاد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين، بأن القوات الروسية تسيطر على الوضع على خط التماس في منطقة أفدييفكا وماريينكا بالجمهورية.

وأعرب بوشيلين، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، عن قلقه من الوضع حول أفدييفكا وماريينكا، إذ يتواجد هناك فيلق الجيش الأول، وأفراده ذو خبرة عسكرية كبيرة، مشيرا إلى أن الوضع تحت سيطرة وإذا لم نشهد طردا نشيطا ضروريا للقوات الأوكرانية من بقية ماريينكا، نشهد تحسنا ملحوظا لمواقعنا في أفدييفكا كل يوم تقريبا. هناك محاولات للعدو لشن هجوم مضاد، فمثلا قاموا بمحاولة في منطقة ماريينكا، لكن تم صدها.

وحول معركة باخموت، قال بوشيلين: قمنا بإدخال قوات الشرطة إلى هناك منذ اليوم.. وفي المرحلة المقبلة سننقل موظفين من وزارة الطوارئ، لأننا نحتاج إلى قاعدة مادية تقنية وأفراد لتقييم أحجام العمل لإجراء أعمال إزالة الألغام. وذلك لتفتيش كل مبنى وكل متر من الأراضي مثلما كان عليه في التجمعات السكنية المحررة سابقا، مؤكدا عدم وجود أي أدلة على تواجد مدنيين في باخموت.


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