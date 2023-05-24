يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس غدا الخميس، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

وسيكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية الى جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 33 22

العاصمة الإدارية 33 21

6 أكتوبر 34 21

بنهــــا 33 21

دمنهور 32 22

وادى النطرون 34 21

كفر الشيخ 32 20

المنصورة 32 21

الزقازيق 33 22

شبين الكوم 33 22

طنطا 32 20

دمياط 26 19

بورسعيد 25 18

الإسماعيلية 33 19

السويس 33 20

العريش 27 18

رفح 26 19

رأس سدر 34 22

نخل 36 17

كاترين 31 13

الطور 37 24

طابا 34 20

شرم الشيخ 34 26

الإسكندرية 28 18

العلمين الجديدة 27 18

مطروح 26 17

السلوم 27 16

سيوة 34 17

رأس غارب 36 24

الغردقة 36 25

سفاجا 35 25

مرسى علم 35 25

شلاتين 33 24

حلايب 32 24

أبو رماد 31 23

رأس حدربة 32 23

الفيوم 34 22

بني سويف 36 21

المنيا 38 22

أسيوط 39 22

سوهاج 39 23

قنا 40 24

الأقصر 41 27

أسوان 42 27

الوادي الجديد 41 27

أبو سمبل 42 25