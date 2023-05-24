تقدم أحمد أبو الخير، ممثل حزب الجيل الديمقراطي، بمقترح لتعزيز آليات جذب الاستثمار المحلي والأجنبي ووضع حلول سريعة للأزمة المرتبطة بسلاسل الإمداد والتموين، والنظر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمفهوم آخر.

ووضع أبو الخير خلال كلمته بالجلسة الثانية للجنة الاستثمار الخاص «المحلى والأجنبى» بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان «تحليل مناخ الاستثمار بين الواقع والفرص والتحديات»، اليوم الثلاثاء، أيضا حلول سريعة للأزمة المرتبطة بزيادة الصادرات بالحصول على دعم للسلع المصدرة، والفصل بين الأنشطة المصرفية والاستثمارية، لعمل حاجز افتراضي بين الأصول المالية للفرد أو الشركة لتخفيض الأعباء الضريبية.

وأضاف أبو الخير أن المقترح تضمن أيضا الاستفادة من ثروات أفريقيا عن طريق تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، وعمل تغييرات جذرية في أداء وفكر العامل المصري، وتطوير التعليم والتدريب المرتبط بأسواق العمل، وتطوير صناعة التأمين، وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة والخدمات المرتبطة بها.

وتابع أنه يتعين على الجميع التعامل مع الحكومة المصرية بأنها المستثمر الأكبر لصالح المواطن، لذا لابد من حصر جميع الموارد الاقتصادية المتاحة وتوجيه الاستثمار لها، حتى تستطيع الدولة استغلال الموارد الاقتصادية لديها أفضل استغلال.

وأشار إلى أنه يتوجب على الحكومة السعي نحو تطبيق نظام لحوكمة الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وأن تتفهم بأن صناعة القرار، تتطلب اتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب، للخروج من الأزمات الاقتصادية المتعاقبة.

وأكد أن اهتمام الدولة بالاستثمار المحلي والأجنبي سوف يسهم في خلق المزيد من فرص العمل، الأمر الذي ينتج عنه انخفاض في معدلات البطالة، وتحسين البنية التحتية بجميع أنواعها، بالإضافة إلى بيئة التكنولوجيا، وزيادة الصادرات، مما ينعكس بشكل إيجابي على ميزان المدفوعات، وتنشيط الاقتصاد المحلي، وتحسين رأس المال البشري.