 مقرر مساعد بالحوار الوطني: القضية السكانية تحتاج حلولا غير مركزية - بوابة الشروق
الأربعاء 24 مايو 2023 10:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟

النتـائـج تصويت

مقرر مساعد بالحوار الوطني: القضية السكانية تحتاج حلولا غير مركزية


نشر في: الأربعاء 24 مايو 2023 - 9:18 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 مايو 2023 - 9:18 م

قال الدكتور أحمد عاشور مقرر مساعد لجنة القضية السكانية في الحوار الوطني، إن أولى جلسات القضية السكانية تنطلق غدا، وهي إحدى قضايا المحور المجتمعي، لافتًا إلى أنها متشابكة مع جميع المحاور كسبب أو كنتيجة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحوار الوطني»، مع الإعلامي محمود السعيد على شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن هناك العديد من المقترحات المهمة التي قدمت للجنة، وجرت دراستها، ومنها تجارب دول أخرى أو طروحات جديدة.

ولفت إلى أن مناقشة المقترحات تتم في جو من التعاون بين التيارات السياسة المشاركة وطوائف المجتمع، مؤكدًا أن «الكل على قلب رجل واحد بهدف واحد هو حل المشكلة، مع وجود يقين بأنه لا توجد مشكلة دون حل».

واستطرد: «نبحث الحلول التي تناسب الحالة المصرية، بشكل لا مركزي، حيث توجد بعض الحلول تناسب الصعيد ولا تناسب الوجه البحري وهكذا».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك