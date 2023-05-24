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الرئيس البيلاروسي ينفي تدهور حالته الصحية

ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا
ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا

نشر في: الأربعاء 24 مايو 2023 - 8:34 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 مايو 2023 - 8:34 ص

ظهر الرئيس البيلاروسي، الكسندر لوكاشينكو، علناً على وسائل الإعلام الحكومية نافياً ادعاءات تدهور حالته الصحية.
وفي شريط فيديو عُرض على إحدى وسائل الإعلام الحكومية في بيلاروسيا، قال الرئيس البيلاروسي للمسؤولين "لن أموت يا رفاق"، وذلك حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها الإنجليزية اليوم /الثلاثاء/.
وأوضح لوكاشينكو أنه كان يعاني من فيروس يتعلق بنزلات البرد، حسبما ذكرت القناة.
ولم يظهر لوكاشينكو، أحد أقرب حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للعلن منذ 9 مايو الجاري حينما شارك في عرض عسكري في موسكو بدا خلاله متعباً.
يُشار إلى أن لوكاشينكو يُعد من أقرب حلفاء روسيا خلال الحرب الجارية مع أوكرانيا منذ فبراير 2022.


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