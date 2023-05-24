استطلاع: غالبية الألمان ما زالوا يعارضون التصويت عند 16 عاما

أظهر استطلاع للرأي اليوم الأربعاء أن غالبية الألمان ما زالوا يعارضون خفض سن التصويت إلى 16 عاما، ولكن النسبة أقل من السنوات السابقة.

ووفقا للاستطلاع الذي أجراه معهد استطلاعات الرأي "آي إن إس إيه" لصحيفة بيلد ، فإن 62% ممن شملهم الاستطلاع يعارضون حاليا أو بالأحرى يعارضون فكرة أنه في المستقبل، يجب السماح للمواطنين الألمان الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما فما فوق بالتصويت في الانتخابات البرلمانية أو البوندستاج.

وقبل سبع سنوات، كان الرقم 80% في استطلاع أجراه معهد ألينباخ لصالح مؤسسة برتلسمان. والآن يؤيد 27% خفض سن التصويت، مقارنة بـ 13% فقط في ذلك الوقت.

وبلغت نسبة الذين قالوا إنهم لا يهتمون 7%، في حين أن 4% لم يقدموا رأيا.

ورفض معظم الألمان تمديد الفترة التشريعية من أربع إلى خمس سنوات، على الرغم من أن المشرعين يؤيدون ذلك.

ومن بين 1001 شخص شملهم استطلاع "آي إن إس إيه"، كان 45% إما ضد أو بالأحرى ضد فترة تشريعية أطول، بينما قال 17% إنهم لا يهتمون وقال 5% إنهم إما لا يستطيعون أو لا يريدون إبداء رأي.