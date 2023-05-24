محامي الفنان الروسي: حاولنا تسوية القضية مع ممثل غادة والي خارج المحاكم

قال المحامي أحمد العطار، محامي الفنان الروسي جورجي كوراسوف، إنهم حاولوا التواصل مع الممثل القانوني للمصممة غادة والي؛ لتسوية قضية اتهامها بسرقة بعض لوحات الفنان خارج المحاكم، حفاظًا على العديد من الأمور.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أنه تواصل مع الممثل القانوني للمصممة في بداية المشكلة، نافيًا مطالبتهم بـ20 مليون دولار تعويض.

وأكمل: «طلبت نتفاوض لحل المسألة ولم نضع رقمًا للتعويض، سألت الفنان هل هناك رقم معين، لكنه أخبرني بالجلوس معهم لمعرفة مدى قابليتهم للتفاوض وحل الأمر قبل الدخول في إجراءات تقاضي معينة من عدمه».

وأشار إلى أن الطرف الآخر لم يكن مستعدًا للتفاوض معهم، معقبًا على قول البعض إنه يقول ذلك لأنه يتحدث موقف قوة: «الفنانة ظهرت في لقاء وقالت نصًا: (بعض الأصدقاء نصحوني متطلعيش تتكلمي دلوقتي الموضوع ينام شوية)».

وأكد أن الفنان الروسي وفريقه القانوني يعتمدون حتى تاريخه على المستوى القانوني في التعامل مع القضية، دون وجود احتمال كبير للتفاوض خارج المحاكم، مؤكدًا تلقيهم اعتذار عما حدث من الدولة المصرية وموقع هيئة مترو الأنفاق.