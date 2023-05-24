 اليابان تدرس منح الأطفال وحتى بلوغ سن 18 عاما معونات بقيمة 10 آلاف ين شهريا - بوابة الشروق
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اليابان تدرس منح الأطفال وحتى بلوغ سن 18 عاما معونات بقيمة 10 آلاف ين شهريا

طوكيو (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 24 مايو 2023 - 3:06 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 مايو 2023 - 3:06 م

ذكرت مصادر اليوم الأربعاء، أن اليابان تدرس توسيع برنامج المعونات الشهرية للأطفال من أجل منح عشرة آلاف ين شهريا لكل طفل في سن المدرسة الثانوية حتى سن 18 عاما.

وتعتزم الحكومة اليابانية أيضا، كجزء من جهودها لمكافحة انخفاض معدل المواليد في البلاد، مضاعفة المعونات الشهرية إلى 30 ألف ين للطفل الثالث وما بعده بين سن الثالثة وسن المدرسة الإعدادية، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

ويعد هذا التوسع في برنامج المعونات من السياسات الرئيسية لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بهدف تنفيذ "تدابير على مستوى مختلف" لوقف استمرار انخفاض معدل المواليد. كما أنه جزء من حزمة من التدابير التي سيتم تنفيذها بشكل مكثف على مدى ثلاث سنوات بدءا من أبريل 2024.

وستقرر الحكومة تفاصيل التوسع المخطط للبرنامج، ومنها ما إذا كان سيتم إلغاء الحد الأدنى للدخل، في مجلس استراتيجية مستقبل الأطفال، برئاسة كيشيدا.

وسوف ينعكس هذا القرار في المبادئ التوجيهية الأساسية السنوية للسياسة الاقتصادية والمالية للحكومة التي ستصدر في يونيو المقبل.

وفي الوقت الحاضر، تبلغ المعونات الشهرية 15 ألف ين لكل طفل دون سن الثالثة للأسر التي يقل دخلها السنوي عن مستويات معينة.


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