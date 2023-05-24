خبير اقتصادي: أمريكا والصين تسلكان طريق المواجهة بعد قمة مجموعة السبع

حذر الخبير الاقتصادي الأمريكى نورييل روبيني، من أن الولايات المتحدة والصين تسلكان طريقا للمواجهة بعد انعقاد قمة مجموعة السبع في اليابان.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن رئيس مجلس إدارة شركة "روبيني ماكرو أسوشيتس"، وهو صاحب سجل حافل في التكهن بالأنباء المشؤومة، قوله اليوم الأربعاء إن "الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والصين ستزداد برودة".

وفي حديثه في مقابلة أجراها مع تلفزيون "بلومبيرج" اليوم الأربعاء، على هامش انعقاد منتدى قطر الاقتصادي في الدوحة، حذر من أن المواجهة قد تصل في نهاية المطاف إلى الأسواق، من خلال تباطؤ النمو الاقتصادي وتعزيز أسعار السلع الأساسية.

واستغل قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى القمة التي عقدت هذا الشهر في هيروشيما باليابان، لمناقشة كيفية التعامل مع الصين بشكل جماعي. واتفقوا على السعي لتحقيق علاقات "بناءة ومستقرة" حتى في الوقت الذي مضوا فيه قدما من خلال خطوات لتقليل الاعتماد على بكين في سلاسل التوريد الهامة.