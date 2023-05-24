 الحوار الوطني.. ممثل حزب الدستور: صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات تحمل فرصا واعدة - بوابة الشروق
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الحوار الوطني.. ممثل حزب الدستور: صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات تحمل فرصا واعدة

منال الوراقي
نشر في: الأربعاء 24 مايو 2023 - 2:56 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 مايو 2023 - 2:56 ص

قال محمد حسنين، ممثل حزب الدستور، إن صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات تحمل فرصا واعدة ونموا سريعا في مصر والعالم.

وتابع حسنين خلال كلمته بالجلسة الثانية للجنة الاستثمار الخاص «المحلى والأجنبى» بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان «تحليل مناخ الاستثمار بين الواقع والفرص والتحديات»، اليوم الثلاثاء، أن مصر ينظر إليها على أنها مؤهلة لتكون محور قطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة بما تضمه من مؤهلات بشرية مدربة في القطاع، الذي كان المحرك الرئيسي لصناعة البرمجيات في الخليج ودول أجنبية أخرى.

وأوصى حسنين بالتركيز على الاستثمار في هذا القطاع، وحل معوقات نمو الشركات البرمجيات والتكنولوجيا، وتوجيه الحكومة، ممثلة في وزارة القوى العاملة للاعتراف بهذه الفئة، وتطوير البنية التحتية للاتصالات لجذب المستثمرين، ووضع السياسات المالية والنقدية الواضحة بهذا الشأن.

فضلا عن تقديم دعم حكومي واضح يجعل الحكومة تمنح الأولوية في تعاقداتها مع الشركات المصرية لهذا القطاع وعدم تفضيل الشركات الأجنبية.

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