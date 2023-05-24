وزير الدفاع الألماني يعلن استمرار إلزام جنود الجيش بأخذ تطعيمات كورونا

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الأربعاء، استمرار إلزام جنود الجيش الألماني بأخذ تطعيمات كورونا حتى إشعار آخر.

وخلال استجواب في البرلمان، قال الوزير الذي ينتمي لحزب المستشار أولاف شولتس:" لا استبعد أن نلغي عاجلا أم آجلا القبول الإلزامي بأخذ التطعيمات لكن هذا الوقت لم يحن بعد".

يذكر أن جنود الجيش ملزمون بأخذ تطعيمات ضد سلسلة من الأمراض منها على سبيل المثال الحصبة والالتهاب الكبدي والإنفلونزا وفقا للقاعدة المعروفة بالقبول الإلزامي والتي تلزم جنود الجيش بقبول أخذ كل التطعيمات وتنفيذ كل التدابير الوقائية التي يتم الأمر بها.

وسرت هذه القاعدة على جنود الجيش فيما يتعلق بتطعيم كورونا منذ نوفمبر 2021، ومن المنتظر أن يتم التمسك بهذه القاعدة حتى إشعار آخر.

وأضاف بيستوريوس: "نحن نتحمل مسئولية عن الحفاظ على صحة القوات"، مردفا: "انتهت موازنة كل المخاطر إلى أن تطعيم كوفيد-19 هو الطريق الأفضل".