نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي: نثمن دعم الجامعة العربية لتطلعات الليبيين لإجراء الانتخابات

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبدالله اللافي إن لقاءه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، اليوم الأربعاء، تناول أبرز المحاور حول الأزمة السياسية في ليبيا وأبعادها.

وأضاف اللافي خلال تصريحات صحفية عقب اللقاء بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة أن "الجامعة العربية يجب أن تكون مشاركة في دعم اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الجامع للمصالحة الذي يعتزم المجلس تنظيمه قريبا في إحدي المدن الليبية"، مشيرا إلى أن تلك المشاركة يمكن أن تتم من خلال "مندوب يمثل الجامعة العربية".

وتابع أن "أبو الغيط أكد دعم الجامعة لتطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن بموجب قوانين يتوافق عليها الجميع، مثمنا ذلك الموقف من الجامعة، ومشيرا إلى أن اللقاء تطرق أيضا لمشروع المصالحة الوطنية.

وفيما يتعلق باجتماع لجنة "6+6" المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، والمنعقدة حاليا في مدينة بوزنيقة بالمغرب، أشار اللافي إلى أن الشعب الليبي ينتظر من هذه اللجنة التوافق حول إصدار القوانين والتشريعات اللازمة للانتخابات، معربا عن تطلعه بأن تنجح اللجنة في تحقيق التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة.