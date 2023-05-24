الجزائر تقترح استضافة اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية في دورته الـ99

اقترح وزير العمل والضمان الاجتماعي الجزائري، فيصل بن طالب، اليوم /الثلاثاء/، على منظمة العمل العربية استضافة اجتماع مجلس إدارتها المقبل في دورته الـ99 بالجزائر.

وأكد الوزير الجزائري، خلال كلمته في أعمال الدورة الـ49 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة، ونقلتها وزارة العمل الجزائرية، في بيان اليوم، على "أهمية النظرة العادلة إلى أوضاع الشعب الفلسطيني وما يكابده من معاناة وتمييز وانتهاك للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل".. داعيا إلى "بذل المزيد من الدعم للقضية الفلسطينية، ومسجلا ارتياح بلاده الكبير بعودة سوريا الشقيقة لمقعدها في الجامعة العربية".

وأضاف أن السياق الاستثنائي والخاص لهذا الاجتماع يفرض تعزيز التعاون العربي المشترك في مختلف المجالات لضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، مشيرا إلى أن بلاده عملت منذ استقلالها على "تكريس القيم الأساسية لمنظمة العمل الدولية والعربية، وتحقيق التوافق بين كل الفاعلين في عالم فرص العمل".

ونوه وزير العمل الجزائري إلى أن صدور القانونين الجديدين المتعلقين بكل من ممارسة الحق النقابي وكذلك الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب في الجزائر شكلا لبنة جديدة تضاف إلى المكتسبات التي حققتها بلاده في مجال تعزيز الحوار الاجتماعي وإرساء قيم التشاور والسلم في سوق العمل.