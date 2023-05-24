ضبط محطة وقود لتصرفها في 41 ألف لتر سولار في النوبارية بالبحيرة

شددت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على إحكام الرقابة على الأسواق والمتابعة المستمرة لأرصدة المواد البترولية بجميع محطات الوقود بنطاق المحافظة ومدى انتظام العمل بها مع اتخاذ جميع الإجراءات لمنع التلاعب بالأسعار.

وذكرت بلبع في بيان لها اليوم، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، شنت حملة تموينية بقيادة محمد عبد العال، وكيل المديرية، بمدينة النوبارية أسفرت عن ضبط محطة وقود لتصرفها في 41 ألف لتر سولار وعدم انتظام القيد في سجل 21 بترول وبيع الكميه في السوق السوداء.

كما تمكنت الحملة من تحرير محضر بيع سجائر بأعلى من السعر الرسمي، و5 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار.

ونوهت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.