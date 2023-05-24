 الدستورية الكويتية ترفض الطعن على حكم إبطال مجلس الأمة 2022 - بوابة الشروق
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الدستورية الكويتية ترفض الطعن على حكم إبطال مجلس الأمة 2022

مجلس الأمة الكويتي
مجلس الأمة الكويتي
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 24 مايو 2023 - 2:36 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 مايو 2023 - 2:36 م

قضت المحكمة الدستورية الكويتية في جلستها اليوم الأربعاء، برفض الطعن على حكم إبطال مجلس الأمة 2022.

وكانت المحكمة الدستورية الكويتية حكمت في مارس الماضي بإبطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت في سبتمبر 2022 في الدوائر الخمس وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة الكويتي وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي تمت على أساسها هذه الانتخابات.

يذكر أنه من المقرر إجراء انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023 (الفصل التشريعي السابع عشر) في السادس من شهر يونيو القادم وذلك بعد أن صدر مرسوما أميريا بحل مجلس الأمة 2020 بعد أن أعادته المحكمة الدستورية وذلك وفقا للمادة 107 من الدستور الكويتي تجري الانتخابات خلال شهرين من تاريخ حل المجلس.


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